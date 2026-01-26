Yol verme tartışmasında minibüsün camını kıran şüpheli: Kaskıma vurunca sinirlendim
Adana'da trafikte yaşanan yol verme kavgasında servis minibüsünün camını kıran Aydın B.'nin ehliyeti, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı. Ayrıca ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle 2 bin 719 lira para cezası uygulandı.
'EHLİYETİNE EL KONULDU'
