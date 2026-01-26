Yol verme tartışmasında minibüsün camını kıran şüpheli: Kaskıma vurunca sinirlendim

'EHLİYETİNE EL KONULDU'

Adana'da trafikte yol verme kavgasında servis minibüsünün camını kaskla kırıp, adli kontrolle serbest bırakılan Aydın B.'nin ehliyetine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu. Ayrıca Aydın B.'ye ehliyetini yanında bulundurmadığı gerekçesiyle 2 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Adana,