Bahçelievler'de trafikte kavga etmek için aracından inen sürücüye 181 bin 246 lira ceza

Bahçelievler'de trafikte tartıştığı kişiyle kavga edip aracından inen sürücüye 181 bin 246 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Bahçelievler'de 2 araç sürücüsü arasında sözlü münakaşa sonrası taraflardan birinin araçtan inmesine ilişkin bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmada, tartışma sırasında araçtan inen sürücünün M.Ç. olduğu belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları" maddelerinden toplam 181 bin 246 lira para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
