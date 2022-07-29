Trafikte, geri geri 12 kilometre giden sürücüye 1.742 TL ceza

Yalova'da trafiğin yoğun olduğu Çiftlikköy yolunda meydana gelen olayda, A.U. (43) isimli sürücü, kullandığı 34 FN 7303 plakalı aracı ile Çiftlikköy istikametine yaklaşık 12 kilometre geri geri gitti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılınca harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araç sürücüsü A.U.'yu gözaltına aldı.

"VİTES KUTUSUNDA MEKANİK ARIZA MEYDANA GELDİ"

Ehliyeti yanında olmayan sürücü verdiği ifadesinde, "Aracımın vites kutusunda mekanik arıza meydana geldi. Hangi vitese takarsam takayım araç geri geri gidiyordu. Ben de eve dönmek için bu şekilde aracımı kullanmak zorunda kaldım" dedi.

1.742 TL CEZA KESİLDİ

Polis sürücü hakkında 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yaptı. A.U.'ya, 'Yayalara yol vermemek' ve 'Ehliyeti yanında bulundurmamak' suçlarından, toplam 1.742 TL ceza uygulandı.