Araba kullanırken boğazına şeker kaçan sürücü, polisin Heimlich manevrasıyla kurtuldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde trafikte seyir halindeyken boğazına şeker kaçan sürücü, yol kenarında bekleyen trafik polisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

TEM Otoyolu İSTOÇ kavşağı Basın Ekspres istikametinde aracıyla ilerleyen Ekrem Özpınar'ın yediği şeker boğazına kaçtı.

Sürücü Özpınar, aracını emniyet şeridine çekerek yol üzerinde bekleyen trafik polislerinden yardım istedi.

Polis memurlarından birinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğazına kaçan şeker çıkan Özpınar, rahat nefes aldı.

"Polis aracını görünce onların yanında durdum"

Yaşananları AA muhabirine anlatan Ekrem Özpınar, bayram ziyaretinden evine dönerken ağzına attığı şekerin boğazına takıldığını ve nefessiz kaldığını söyledi.

Aracını sağ şeride alıp durmak isterken polisleri fark ettiğini dile getiren Özpınar, şöyle konuştu:

"Polis aracını görünce onların yanında durdum. Direkt koştum yanlarına. Boğazımı ve sırtımı işaret ettim. Polislerden birisi boğazımda bir şey kaldığını anlayarak yanındaki arkadaşına söyledi. Diğer polis hemen beni kucaklayıp iki üç kez Heimlich manevrasını yaptı. Daha sonra şeker boğazımdan çıktı ve rahat bir nefes alabildim."

Özpınar, bir süre sonra aracına binerek evine gittiğini belirterek, polis memuruna hayatını kurtardığı için teşekkür etti.

Öte yandan, yaşananlar Özpınar'ın kullandığı araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Özpınar'ın emniyet şeridinde ilerleyip polis memurlarının yanında durması ve yapılan müdahale yer alıyor.