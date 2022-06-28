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Trafikte araçlara zarar verip, küfür eden şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Soner Aydın - Güncel
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Trafikte araçlara zarar verip, küfür eden şüpheli tutuklandı

MERSİN'de tatil bölgelerinden dönenleri taciz edip, araçlarına zarar veren İbrahim Bozkurt (29), yakalandı.

MERSİN'de tatil bölgelerinden dönenleri taciz edip, araçlarına zarar veren İbrahim Bozkurt (29), yakalandı.Hakaret ve mala zarar verme' suçlarından hakkında işlem başlatılan Bozkurt, sevk edildiği mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Olay, Erdemli ilçesinin tatil beldesi Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. 33 BG 654 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Bozkurt, D-400 kara yolu üzerinde seyir halinde olan araçlardakileri yol boyunca rahatsız edip, ışıklara gelindiğinde aracından inerek, küfür ve hakaretlerde bulundu. Yoluna devam eden Bozkurt, bu defa yolda tartıştığı başka bir otomobile çarparak hasar verdi. Mağdurlar Bozkurt'tan şikayetçi oldu. Bozkurt'un bu anları başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde bir otomobilin camına vurarak açmalarını isteyen Bozkurt'un yanıt alamayınca hakaret edip tükürdüğü görüldü. Kaydedilen başka bir görüntüde ise tartışma yaşadığı otomobile vurarak zarar verdiği yer aldı.

YAKALANDI

Şikayet üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturmada Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Bozkurt'u yakaladı. 'Hakaret ve mala zarar verme' suçlarından hakkında işlem başlatılan Bozkurt, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

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