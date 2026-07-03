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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle, sürücünün görüşünü engellememesi koşuluyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen aparatların kullanımına izin verildiğini açıkladı. Ayrıca dikiz aynası aksesuarları, multimedya ekranları ve ses sistemleriyle ilgili cezai işlemler netleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yaptığımız yeni düzenleme, aziz milletimize ve tüm sürücülerimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik" dedi.

Yeni düzenlemeye göre, sürücünün görüş alanını engellememesi şartıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen ölçülerdeki aparatların kullanımına izin verilecek. Böylece navigasyon ve araç kamerası kullanımına ilişkin yaşanan tereddütlerin giderileceği ifade edildi. Dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarların da sürücünün görüşünü kapatmaması ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmemesi halinde yasak kapsamında değerlendirilmeyeceği bildirildi.

Düzenlemeyle birlikte fabrika çıkışlı multimedya ekranları ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları için kullanılan ekranlar nedeniyle sürücülere idari yaptırım uygulanmayacağı belirtildi. Araç içi ses sistemlerine ilişkin de teknik standartlara uygun ses sistemi, subwoofer ve amplifikatörlerin kullanımına imkan tanındı. Sesin araç dışına taşarak kamunun huzurunu bozmadığı sürece, yalnızca araçta bu sistemlerin bulunması nedeniyle cezai işlem uygulanmayacağı kaydedildi. Ses sistemleri nedeniyle işlem yapılabilmesi için ise sesin araç dışına taşarak çevrenin huzurunu bozduğunun somut şekilde tespit edilmesi ve kayıt altına alınmasının zorunlu olacağı ifade edildi.

Öte yandan, otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan, koltuklara veya araç içerisindeki uygun alanlara yerleştirilen bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımının da devam edeceği bildirildi.

Paylaşımında düzenlemenin vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracağını belirten Çiftçi, "Kuralları netleştiren, uygulamada birliği sağlayan, sürücülerimizin haklarını koruyan ve trafik güvenliğinden asla taviz vermeyen bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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