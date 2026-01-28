Haberler

İzmir'de trafik tartıştığı kişiye saldıran ve ehliyetine el konulan sürücü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte tartıştığı kişiye döner bıçağıyla saldıran İ.K. (29) tutuklandı. Olay sonrası sürücünün ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün trafikte tartıştığı kişiye döner bıçağıyla saldırarak yaralayan ve ehliyetine 2045 yılına kadar el konulan şüpheli tutuklandı.

İlçede trafikte yaşanan bir tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine, kimliği tespit edilerek gözaltına alınan İ.K'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından tutuklandı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Karabağlar ilçesinde trafikte tartışmanın ardından yaşanan döner bıçaklı saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine yaptığı incelemede, şüphelinin 35 FA 0333 plakalı otomobilin sürücüsü İ.K. (29) olduğunu tespit ederek gözaltına almıştı.

Trafikteki ihlalleri kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenilen İ.K'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 7 ayrı maddeden 35 bin 919 lira idari para cezası uygulanmış, ceza puanının dolması nedeniyle sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınmış, aracı trafikten men edilmişti.

Şüpheli hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var
Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı

Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı