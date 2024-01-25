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Trafik Lambası Kırmızıda Takılı Kalınca Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde uzun süre kırmızıda takılı kalan trafik lambası sürücüleri zor durumda bıraktı. Sürücüler yaklaşık 8 dakika boyunca trafik lambasının kendilerine yeşil yanmasını bekledi. Kavşakta bekleyen ve zor anlar yaşayan sürücülerin duyarlı ve dikkatli davranışı muhtemel bir kazayı önledi.

Trafik lambası kırmızıda takılı kalınca sürücüler zor anlar yaşadı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde uzun süre kırmızıda takılı kalan trafik lambası sürücüleri zor durumda bıraktı.

Osmancık D-100, E-80 Karayolu Emniyet Kavşağında bulunan trafik lambası uzun süre kırmızıda takılı kaldı. Alparslan Türkeş Caddesi ve Baltacı Mehmet Paşa Caddesi'ne seyir etmek isteyen sürücüler yaklaşık 8 dakika boyunca trafik lambasının kendilerine yeşil yanmasını bekledi. Uzun süre kırmızıda takılı kalan trafik lambasında uzun araç kuyrukları oluşurken bazı sürücüler Samsun-İstanbul, İstanbul Samsun istikametinde trafik akışı olmadığı anı bekleyerek geçmeyi tercih etti.

Kavşakta bekleyen ve zor anlar yaşayan sürücülerin duyarlı ve dikkatli davranışı muhtemel bir kazayı önlerken kırmızı ışıkta uzun süre bekleyen İsmail Kavak yaşananları anlattı.

Kırmızı ışığın yaklaşık 8 dakika boyunca takılı kaldığını ifade eden İsmail Kavak; "Koyun baba Mahallesinden kavşağa geldiğim zaman kırmızı ışık 1-2-3-4 dakika olunca baktım araç kuyruğu çoğaldı ben de aracımı kuyruktan çıkardım ve halen kırmızı yanıyordu. Ortalama 7-8 dakika araçlar kırmızı ışıkta bekledi. Korkulan olmadı, herhangi bir kazaya sebebiyet vermedi. Çünkü burası işlek bir yol, D-100 karayolu, yoğun trafiği olan bir yer. Kazasız, belasız sinyalizasyon hatasını atlattık. Herkese büyük geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmancık Samsun Çorum Olay Trafik Yaşam Güncel Haberler

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