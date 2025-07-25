Trafik Kurallarını İhlal Eden Dolmuş Şoförüne Cezai İşlem

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Adana'da cep telefonuyla oynayıp sigara içen dolmuş şoförüne çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 6 bin 104 TL ceza kesildi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Adana'da trafikte cep telefonuyla oynayıp sigara içen dolmuş şoförüne, ehliyetini yanında bulundurmamak, kapasitesinin üzerinde yolcu taşımak ve trafik güvenliği ile düzenine ilişkin yönetmelikte belirtilen kural, yasak, zorunluluk ya da yükümlülüklere uymamak nedeniyle toplam 6 bin 104 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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