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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin, memleketi Giresun'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, ailesi, yakınları ve birçok katılımcıyla gerçekleşti.

Bursa'da, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hava şartları nedeniyle Keskin için Güce Belediyesi Sosyal Tesislerinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Keskin'in ailesi ve yakınları, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Kemaliye Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bursa'da, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin'in 5 gün önce kız çocuğu dünyaya gelmişti.

Kaynak: AA / Hayri Bahadır - Güncel
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