Trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve kızları yan yana toprağa verildi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde dün gece yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve kızları, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Van-Erciş kara yolu üzerindeki Karahan bölgesinde Vahyettin Fidan yönetimindeki 65 AAZ 700 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpmıştı. Yanında bulunan kızları Gülseren ve Sema Fidan ile Van şehir merkezinden Erciş'e döndükleri öğrenen baba Vahyettin Fidan olay yerinde hayatını kaybederken, aynı aileden 2 kişi de yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden baba ve kızlarının cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle namazına müteakip Erciş ilçesine bağlı Pay Mahallesi'nde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

İlçe müftüsünün kıldırdığı cenaze namazına Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kızlardan Gülseren Fidan'ın ise Erciş'teki bir okulda öğretmen olduğu öğrenildi.