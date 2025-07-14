Trafik İşaretlerine Uymak Hayati Önem Taşıyor
Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği açıklandı. TEM Otoyolu ve diğer birçok yol da kontrollü geçişle hizmet vermekte.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerindeki Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ilgaz-Çankırı yolunun 17-27. kilometrelerindeki asfalt çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.
Amasya-Turhal yolunun 41-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. (Ortaköy çevre yolu) ve 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Korkuteli Elmalı yolunun 0-26 kilometreleri ile Hafik-Zara yolunun 29-30. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.
Bingöl-Solhan yolunun 27-29. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.