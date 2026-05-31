Trafik Ekibi Kazaya Karışan Otomobili İterek Yol Kenarına Aldı
Kurban Bayramı dönüşünde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada trafik ekipleri, kazaya karışan otomobili iterek yol kenarına aldı ve trafik akışını kısa sürede normale döndürdü.
Kurban Bayramı tatilinin son günü nedeniyle dönüş yoğunluğunun yaşandığı D-100 kara yolunun Gerede- Karadeniz bağlantı yolu İstanbul yönünde kaza meydana geldi. Kaza sonrası ulaşımın aksamasını önlemek için Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi, kazaya karışan aracı iterek yolun kenarına aldı. Oluşan trafik kısa sürede normale döndü.
Murat KÜÇÜK/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı