Trader Joe's, Fıstıklı Türk Baklavasını Raflarında Satışa Sundukça
ABD'de süpermarket zinciri Trader Joe's, Türk simidinin ardından fıstıklı Türk baklavasını müşterilerine sunmaya başladı. Geleneksel Türk tatlısı olarak tanıtılan baklavanın ambalajında çay ve kahve ile birlikte tüketilmesi öneriliyor.
ABD'de süpermarket zinciri Trader Joe's, Türk simidinin ardından raflarında şimdi de fıstıklı Türk baklavasına yer vermeye başladı.
Sosyal medyadaki paylaşımlara göre, Trader Joe's, simidin ardından raflarına fıstıklı Türk baklavasını ekledi.
"Geleneksel bir Türk tatlısı" adıyla satışa çıkan baklavanın ambalajında, çay ve kahve eşliğinde tüketilebileceği önerisi yer aldı.
Böylece, Türk simidinin ardından baklava da ABD'de yaygın şekilde Amerikalıların beğenisine sunulmuş olacak.
Süpermarket zinciri Trader Joe's, yakın zamanda "Ankara usulü Türk Simidi"nin satışına başlamıştı.
Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel