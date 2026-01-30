Haberler

Antalya Valiliğinden, Trabzonspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Antalya Valiliği, Hesap.com Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki maç öncesi Trabzonspor'un takım otobüsüne yapılan taşlı saldırı ile ilgili olarak iki çocuğun yakalandığını ve adli tahkikat başlatıldığını duyurdu. Olayın, sporun ruhuna aykırı olduğu vurgulanarak, benzeri eylemlere müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.

Antalya Valiliği, Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı yapılmasıyla ilgili yakalanan suça sürüklenen 2 çocukla ilgili adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak Hesap.com Antalyaspor- Trabzonspor A.Ş. müsabakası öncesinde Trabzonspor A.Ş. takım otobüsüne yönelik zarar verme olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Yapılan çalışma sonucunda olayla ilgili suça sürüklenen 2 çocuğun yakalandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 suça sürüklenen çocuk yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Sporun birleştirici ruhuna ve fair-play anlayışına aykırı olan bu tür olaylara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, sporcularımızın, kulüplerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir eyleme izin verilmeyecektir."

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Trump'tan Kanada kararı! Tüm uçakların sertifikasını iptal etti

Akrabaların tartışması kanlı bitti

