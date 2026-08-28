Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

(ANKARA) - UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi Monako'da gerçekleştirildi. Trabzonspor'un lig aşamasındaki 6 rakibi belli olurken, bordo-mavili ekip 3'ü iç sahada, 3'ü deplasmanda olmak üzere toplam 6 karşılaşmaya çıkacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi Monako'da gerçekleştirildi.

Toplam 36 takımın yer aldığı organizasyonda Trabzonspor'un da lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Kura çekimini eski milli futbolcu Metin Tekin gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenmesinin ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor, lig aşamasında 6 farklı rakiple karşılaşacak.

Kura çekiminin ardından Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Bordo-mavili ekip Freiburg ve Hearts ile iç sahada, Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile deplasmanda, Jablonec ile ise iç sahada karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, lig aşamasında toplam 6 maç oynayacak. Karşılaşmaların 3'ü Trabzon'da, 3'ü ise deplasmanda gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA