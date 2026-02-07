Haberler

Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek 45 puana ulaştı. Golleri Paul Onuachu ve Ernest Muçi kaydetti.

(SAMSUN) - Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi. Samsun'da oynanan Karadeniz derbisini 3-0'lık skorla bordo-mavililer kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 23. ve 81. dakikada Paul Onuachu ile 90 artı 1. dakikada penaltıdan Ernest Muçi kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 45 puana yükselirken, Samsunspor 30 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Samsunspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var

7 kişi tutuklandı! Aralarında tüm Türkiye'nin tanıdığı fenomen de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor

Mide bulandıran sapkınlık büyüyor! Liste genişledi, kimler yok ki
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile bir araya geldi

Kraliçeyi, Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı