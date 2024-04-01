Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve büyük olaylara sahne olan olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı.

LİSTEDE FENERBAHÇE'DEN 3 İSİM VAR

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'de Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor Kulübü ve antrenör Egemen Korkmaz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Sevk nedenleri;

Trabzonspor: Saha olayları, talimatlara aykırı hareket

Egemen Korkmaz: Kavga

Osayi Samuel: Kavga

Jayden Oosterwolde: Sportmenliğe aykırı hareket, kavga

İrfan Can Eğribayat: Sportmenliğe aykırı hareket, kavga

Kürşat Çiftlik: Kavga

Okan Özkan: Kavga

İşte TFF'den yapılan açıklama;

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE 'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT 'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi KÜRŞAT ÇİFTLİK 'in aynı müsabakadaki "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi OKAN ÖZKAN 'ın aynı müsabakadaki "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.