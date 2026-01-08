Haberler

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın annesinin cenazesi toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın annesi Işıl Kafkas, düzenlenen cenaze töreninin ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'na defnedildi. Törene birçok önemli isim katıldı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın dün vefat eden annesi Işıl Kafkas'ın cenazesi defnedildi.

Işıl Kafkas için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Zeyyat Kafkas ve aile üyeleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Işıl Kafkas'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Trabzon'un yapamadığını Acun yaptı! İmzayı attırıyor
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi

Deniz feneri bile fırtınaya dayanamadı