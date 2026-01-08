Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın annesinin cenazesi toprağa verildi

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın dün vefat eden annesi Işıl Kafkas'ın cenazesi defnedildi.

Işıl Kafkas için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Zeyyat Kafkas ve aile üyeleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Işıl Kafkas'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.