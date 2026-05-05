Trabzonlu balıkçılar ağlarını onarıyor
Trabzon'da balıkçılar, av sezonunun sona ermesinin ardından başladıkları ağ bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
Trabzon'da balıkçılar, av sezonunun sona ermesinin ardından başladıkları ağ bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
Çarşıbaşı ilçesinde balıkçılar, 15 Nisan'da av sezonunun sona ermesiyle ekipmanlarla ilgili çalışmalarını kıyıda sürdürüyor.
Ağların yıpranan bölümlerini onaran balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni sezona kadar tüm hazırlıklarını tamamlamayı planlıyor.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk