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Trabzon Yomra'da sağanak yağış heyelana neden oldu

Trabzon Yomra'da sağanak yağış heyelana neden oldu

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Trabzon'un Yomra ilçesinde etkili olan sağanak heyelana neden oldu, 1 ev hasar gördü, 2 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi. Heyelanın ardından, yamaçtan su akıntısı sürdüğü için temizlik çalışmaları kontrollü olarak devam ederken, toprak kayması riski taşıyan mahallenin ana yolu da ulaşıma kapatıldı.

TRABZON'un Yomra ilçesinde etkili olan sağanak heyelana neden oldu, 1 ev hasar gördü, 2 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi.

İlçede, dün gece, geç saatlerde etkili olan sağanak nedeniyle Ocak Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yamaç arazideki heyelandan etkilenen 1 ev hasar gördü, zemini gevşeyen 2 ev, kayma riskine karşın tedbir amacıyla tahliye edildi. Evlerini boşaltanlar, yakınlarının yanına yerleşti. Heyelanın ardından, yamaçtan su akıntısı sürdüğü için temizlik çalışmaları kontrollü olarak devam ederken, toprak kayması riski taşıyan mahallenin ana yolu da ulaşıma kapatıldı. Mahalleye alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Güncel

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