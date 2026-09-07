Kırtasiye Denetimleri Yoğunlaştı

Trabzon ve Ordu'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat, fiyat etiketi ve ürün güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

Ortahisar ilçesindeki kırtasiyeleri denetleyen ekipler, ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu inceledi, iş yeri yetkililerini bu konuda bilgilendirdi.

Trabzon Ticaret İl Müdür Vekili Hakan Bayrak, yaptığı açıklamada, amaçlarının tüketicilerin herhangi bir usulsüz uygulamaya maruz kalmadan alışveriş yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Ekiplerin özellikle ürün etiketleri ve mevzuata uygunluk açısından incelemelerde bulunduklarını aktaran Bayrak, "Etiketteki fiyat ile kasa fiyatının birebir örtüşüp örtüşmediğini, fahiş fiyat uygulamalarının yapılıp yapılmadığını, ürün güvenliği dediğimiz "CE" işaretinin bulunup bulunmadığını titizlikle inceleniyor." dedi.

Denetimlerde herhangi bir aykırılık tespit edilmesi durumunda ise ilgili firmaya gerekli uyarıları yaparak idari yaptırım sürecini başlattıklarını dile getiren Bayrak, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar 190 firma ve 21 bin 916 adet ürün denetledik. Toplamda 63 bin 568 lira idari para cezası kararı uygulandı. Ayrıca tüketicilerimiz, alışveriş süreçlerinde karşılaştıkları aykırılıkları şikayet etmek veya akıllarına takılan soruları sormak için illerimizdeki Ticaret İl Müdürlüklerimize başvurabilir ya da 'ALO 175 Tüketici Hattı' üzerinden bizlere ulaşabilirler."

Bayrak, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki kırtasiyeleri denetleyen ekipler, ürünlerde fiyat etiketlerini kontrol ederek, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Şenel Çakır, yaptığı açıklamada, denetimlerde fiyat etiketi, kasa ve raf fiyat uyumu ile haksız fiyat artışına yönelik incelemeler yapıldığını dile getirdi.

Ticaret İl Müdürlüğünün yıl içerisinde kentte yaptığı denetimlere değinen Çakır, "1080 firmada denetim gerçekleştirilmiş, 91 bin 771 ürün denetlenmiş, 115 firmada 252 aykırılık tespit edilmiştir. Aykırılık tespit edilen ürünler için yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır." bilgisini paylaştı.

Çakır, vatandaşların karşılaştıkları aykırılıkları il müdürlüklerinin yanı sıra "ALO 175 Tüketici Hattı" üzerinden bildirebileceklerini aktardı.

Kaynak: AA