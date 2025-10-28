Haberler

Trabzon Valisi Yıldırım'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında Cumhuriyet'in Türk milletinin asaletinden, hürriyet sevdasından ve bağımsız yaşama iradesinden doğduğunu belirtti.

Milletin kendi istikbalini tayin etme hakkını esas alan Cumhuriyet'in yalnızca bir rejim değil, aynı zamanda millet iradesini ebediyen yaşatacak büyük bir medeniyet ideali olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Anadolu'nun her köşesinde yanan istiklal ateşi, yeniden dirilişin sembolü olmuş milletimizin inanç ve azmiyle Cumhuriyet çatısı altında birleşerek güçlü bir devlet yapısına kavuşmuştur." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in bu toprakların ruhunda yeşerip milletin gönlüne kök saldığının altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 102 yılın, özellikle son 25 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, savunma, kültür alanındaki atılımları ve sağlam demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış ve çok önemli mesafeler kat etmiştir. Aziz milletimiz, istiklal ruhuyla yoğrulmuş bu topraklarda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkacak, milli egemenliğimizi ve devletimizin bekasını ilelebet muhafaza edecektir. Çünkü Cumhuriyet, bizim için yalnızca geçmişin bir hatırası değil, aynı zamanda geleceğe uzanan güçlü bir vizyonun adıdır."

Yıldırım, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelesi kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.

