Trabzon Valisi Şahin'den bordo-mavili kulübe ziyaret

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzonspor Kulübü yöneticileriyle bir araya gelerek, kulübün misafirperverliğinden memnuniyetini dile getirdi. Ziyaret anısında, plaket ve bakır fincan takımı hediye edildi.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcıları Kemal Ertürk, Ali Haydar Gedikli ve Murat İskender, Genel Sekreter Sami Karaman, Genel Sayman Derviş Köz ve yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk ile bir araya geldi.

Vali Şahin, yöneticilerin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kafkas da ziyaretin anısına Vali Şahin'e plaket ile bakır fincan takımı hediye etti.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
