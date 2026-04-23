Trabzon Valisi Şahin'den 23 Nisan Mesajı

Trabzon Valisi Tahir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 23 Nisan 1920'nin milletin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, milli egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescillendiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet iradesinin en güçlü temsili olarak bağımsızlığın ve demokrasinin teminatı olduğunu vurguladı.

Çocukların, büyük fedakarlıklarla kurulan vatanın umudu ve yarınların mimarları olduğuna işaret eden Şahin, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Vali Şahin, koltuğunu temsili olarak Mahmut Celaleddin Ökten İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Talha Alemdar ve Nehir Göksal'a teslim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan TCG Preveze (S-353) denizaltısını da gezen Vali Şahin, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
