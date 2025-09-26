Trabzon Valisi, İtfaiye Haftası'nda İtfaiye Çalışanlarını Ziyaret Etti

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "İtfaiye Haftası" dolayısıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Olcay Bal ile itfaiye çalışanlarını makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım'ın hafta kapsamında Bal ve itfaiye personeli ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, yangın, doğal afet ve her türlü acil durumda büyük bir özveriyle görev yapan itfaiyecilerin toplum için hayati bir görev üstlendiklerini ifade etti.

İnsan hayatını kurtarmak, canlıları yaşatmak ve güvenliği sağlamak için fedakarca çalışan tüm itfaiyecilere teşekkür eden Yıldırım, başarı dileklerini iletti.