Trabzon Valisi Yıldırım'dan Regaip Kandili mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Regaip Kandiline ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kandillerin gönülleri arındırmaya, kalpleri iyilik, merhamet ve kardeşlik duygularıyla buluşturmaya vesile olan kıymetli bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Yıldırım, üç aylar ve kandil gecelerinin eksikliklerin telafi edilebileceği eşsiz zaman dilimleri olduğunu kaydetti.

Üç aylar ve Regaip Kandilinin birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulunan Yıldırım, "Yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyor, tüm İslam alemi ile birlikte aziz milletimiz ve Trabzonlu hemşehrilerimizin üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.