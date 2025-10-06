Haberler

Trabzon Vakfıkebir'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve ceset, incelemelerin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi olduğunu görenler jandarmaya ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ceset, incelemelerin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
Serdar Öktem suikastında 6 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dikkat çeken 'Daltonlar' iddiası! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş

Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce harekete geçmiş
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.