Trabzon Vakfıkebir'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi olduğunu görenler jandarmaya ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ceset, incelemelerin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.