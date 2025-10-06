Trabzon Vakfıkebir'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve ceset, incelemelerin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel