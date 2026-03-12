Haberler

Trabzon'da "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" paneli düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Üniversitesi'nde, 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' konulu panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Panelde, çeşitli akademisyenler İstiklal Marşı'nın tarihi ve edebi yönleri üzerine bilgi verdi.

Trabzon Üniversitesi'nde "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu panel organize edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'ndeki panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammet Muhsin Kalkışım, Anadolu'da erkek çocuklarına en çok Yunus Emre ve Mehmet Akif isimleri verildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Kalkışım, "İdeal gençlik samimiyet, fedakarlık ve feragat değerlerine sahiptir. Zulmün karşısındadır, merhametlidir, çalışkandır, vazife duygusuna sahiptir." ifadesini kullandı.

Panelde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Başkaya "İstiklal Marşı'nın Kabul Süreci", Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Uçak ise "Edebi Metin Olarak İstiklal Marşı" konulu sunum yaptı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı için tepki çeken karar
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak

O takım taraftarlarına kötü haber! Bu maça gidemeyecekler