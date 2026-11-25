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Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün sağanak sonrası taşkın ile heyelanın meydana geldiği bölgelerde temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İlgili kurumların ekipleri, Zarha Deresi'nin taşması sonucu su basan binalarda, cadde ve sokaklarda biriken su ve rüsubatı temizliyor.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, AA muhabirine, dün gece lokal olarak yağan sağanağın ardından Orta ve Soğuksu mahallelerinin kesiştiği yerde derenin taştığını söyledi.

Azizoğlu, taşkına tüm ekiplerin birlikte müdahale ettiğini belirterek, "Su basan binalarımız oldu. Bu binalarımızın 3'ünde vatandaşlarımız yaşıyordu. Ekiplerimizle beraber suları çektik." dedi.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İlköğretim Okulunda, bahçesini su bastığı için eğitime bir gün ara verildiğini ifade eden Azizoğlu, bazı mahalle ve sokakların da taşkından kısmen etkilendiğini dile getirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin yerleşim bölgesinde, DSİ ekiplerinin ise dere ıslahında çalışmalara devam ettiğini belirten Azizoğlu, "Köprübaşı-Sürmene kara yolu kapalıydı. Dün gece saatlerinde 3-4 civarında orası bitti. Şu an ana yollarımızda kapalı yer yok. Çok şükür herhangi bir yaralanma, can kaybı da yok. Allah beterinden korusun." diye konuştu.

Azizoğlu, taşkından etkilenen ev, araç ve iş yerlerinde de ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA