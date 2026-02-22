Haberler

İki ayrı mahallede yangın; ev ve odunluk küle döndü

İki ayrı mahallede yangın; ev ve odunluk küle döndü
Güncelleme:
Sürmene ilçesinde Soğuksu ve Orta mahallelerinde çıkan yangınlarda bir ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi. Yangınlar, ihbar sonrası gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde iki ayrı mahallede çıkan yangınlarda bir ev ile odunluk, kullanılamaz hale geldi.

Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu ve Orta mahallelerinde, gece saatlerinde yangın çıktı. Soğuksu Mahallesi'nde iki katlı evde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sararken, Orta Mahalle'de bir odunlukta yangın çıktı. İhbarla adreslere jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatılırken, ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
