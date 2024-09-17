Trabzon'un Of ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, İrfanlı Mahallesi'nde su birikintilerine yol açtı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalların temizliği için çalışmalara devam ediyor.
Trabzon'un Of ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'ndeki bazı noktalarda su birikintisi oluştu. Vatandaşlar yağış dolayısıyla zor anlar yaşarken, sürücüler ise trafikte güçlükle ilerledi.
Belediye ekipleri, tıkanan mazgalların yanı sıra Dumlusu, Ballıca, Fındıkoba ve Kiraz mahallelerinde biriken rüsubatı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan il genelinde sağanak aralıklarla devam ediyor.