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Trabzon'un Arsin ilçesinde heyelan anı cep telefonu kamerasında

Trabzon'un Arsin ilçesinde heyelan anı cep telefonu kamerasında
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Arsin ilçesi Çardaklı Mahallesi'nde meydana gelen heyelan, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola sürüklenmesiyle gerçekleşti. Belediye ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Heyelan anı bir sürücü tarafından kaydedildi, ancak olayda yaralanan olmadı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Çardaklı Mahallesi'nde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle halen kapalı olan yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Heyelan anı, olayı fark ederek bekleyen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Çardaklı Mahalle Muhtarı Kadir Bakır, AA muhabirine, heyelan nedeniyle kimsenin yaralanmadığını, son günlerde bölgede yağışların etkili olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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