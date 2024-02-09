Üye Girişi
Haberler

Trabzon Tonya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Güncelleme:

Trabzon'un Tonya ilçesinde yapılan operasyonda, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile birlikte 5 şarjör ve 899 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Tonya ilçesinde ruhsatsız 2 silah, şarjör ve fişek ele geçildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliğince ilçede belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile 5 şarjör, 899 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Trabzon Tonya Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title