Trabzon Sürmene'de Sağanak Yağış Sonrası Su Taşkınları

TRABZON'un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi. Yağış nedeniyle kapanan kanalizasyon kanalları, belediye ekiplerinin müdahalesiyle açıldı.

İlçede öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak Orta Mahalle'nin farklı noktalarındaki cadde ve sokaklarında su birikintileri oluşturdu. Taşan rögarlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye TİSKİ, itfaiye ve Sürmene Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla tıkanan hatlar kısa sürede açılarak taşkınlar kontrol altına alındı.