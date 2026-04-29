Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi gönüllüleri Fransa'da çeşitli temaslarda bulundu

Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi gönüllüleri, 22-27 Nisan tarihleri arasında Fransa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının Uluslararası İş Birlikleri ve Hareketlilik Programları kapsamında "Gençlik Politikalarında Avrupa Yaklaşımları Projesi" yürütüldüğü belirtildi.

Gönüllülerin proje çerçevesinde Fransa'nın Strazburg şehrinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, Türk gençlerle de bir araya gelindiği kaydedildi.

Katılımcıların, proje sayesinde Avrupa'daki gençlik çalışmalarını inceleme imkanı bulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Ankara'da insana ait kemik parçaları ve kafatası bulundu

Yol çalışması sırasında kemik parçaları ve kafatası bulundu
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek