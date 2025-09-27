Haberler

Trabzon Rüzgarı Festivali Küçükçekmece'de Coşkuyla Devam Ediyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Trabzon Rüzgarı Festivali, etkinlik ve konserlerle sürüyor. İsmail Türüt konseriyle renklendirilen festivalde Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynandı. Yöresel yemekler, tatlılar ve el sanatları tanıtıldı.

Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği "Trabzon Rüzgarı Festivali" etkinlik ve konserle devam etti.

Festival kapsamında şarkıcı İsmail Türüt konser verirken Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynandı.

Küçükçekmece Trabzonlular Derneği işbirliğiyle yapılan etkinlikte yöresel yemekler, tatlılar ve el sanatları tanıtıldı.

Trabzon'u tanıtma ve Karadeniz kültürünü ilçede yaşatmayı hedefleyen etkinlikler yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
