Trabzon Ortahisar'da toprak kaymasında ölen 50 yaşındaki kişi defnedildi

Trabzon Ortahisar'da toprak kaymasında ölen 50 yaşındaki kişi defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde toprak kayması sonucu yaşamını yitiren 50 yaşındaki kişinin cenazesi defnedildi. Okçular Mahallesi'ndeki Güney Camisi'nde düzenlenen törene ailesi, Ortahisar Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu yaşamını yitiren Ali Turhal'ın cenazesi defnedildi.
Okçular Mahallesi'ndeki Güney Camisi'nde Ali Turhal (50) için düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra Ortahisar Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Turhal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.
Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında dün çalışma yapıldığı sırada toprak kayması meydana gelmiş, ekipler Turhal'ın cansız bedenine ulaşmıştı.