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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan yangında 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bir çiçekçide gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki gözlükçüye de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerlerinin kullanılamaz hale geldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA