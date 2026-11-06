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Trabzon Of'ta okul yöneticileri ortak sınav ve afet farkındalığını görüştü

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Trabzon Of'ta okul yöneticileri ortak sınav ve afet farkındalığını görüştü
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Trabzon'un Of ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu başkanlığında okul yöneticileriyle toplantı yapıldı. Kabahasanoğlu, ortak sınavlara koordineli çalışma ve acil durum, tahliye, afet farkındalığı çalışmalarının ivedilikle yapılması çağrısında bulundu.

Trabzon'un Of ilçesinde okul yöneticilerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu başkanlığında müdürlük binasındaki salonda düzenlenen toplantıda, Şube Müdürleri Canan Çolak Seymen, Orhan Topal, okul ve kurum müdürleri yer aldı.

Kabahasanoğlu, ortak sınavların yaklaştığını belirterek, "Bu konuda gerekli hassasiyeti ve çalışmayı koordineli bir şekilde yaparak süreci en iyi şekilde tamamlayalım." dedi.

Okullarda rehberlik faaliyetleri ve alınacak tedbirlerin önemine işaret eden Kabahasanoğlu, "Acil durum, tahliye ve afet farkındalığı çalışmalarında gerekli çalışmaları ivedilikle yerine getirelim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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