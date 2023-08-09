Trabzon Of Belediyesi Kura ile 9 Personel Alımı Yaptı

Trabzon'un Of ilçesinde bulunan belediye, kura çekimi ile 5 temizlik işçisi ve 4 şoför alımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, kura çekiminde herkese bol şans diledi ve alınacak personellerin en kısa sürede göreve başlayacağını belirtti.