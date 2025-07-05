Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Serkan Kaya Konseri Büyük İlgi Gördü

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Serkan Kaya Konseri Büyük İlgi Gördü
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Trabzon Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Serkan Kaya'nın konseri, hayranlarının yoğun ilgisi ve coşkulu katılımlarıyla gerçekleşti. Festival çeşitli etkinliklerle 13 Temmuz'a kadar sürecek.

"Trabzon Kültür Yolu Festivali" etkinlikleri şarkıcı Serkan Kaya konseriyle devam etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde, Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Kaya, eserlerini seslendirdi.

Şarkıcının hayranları şarkılara eşlik ederek, sevgi gösterisinde bulundu.

Festival konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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