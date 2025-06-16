Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta Görevini Mehmet Topsakal'a Devretti

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Trabzon'da 7 yıldır İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Hakan Usta, Mehmet Topsakal'a devredildi. Devir teslim töreninde duygusal anlar yaşandı ve Usta, sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek teşekkür etti.

Trabzon'da 7 yıldır İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Hakan Usta, görevini Mehmet Topsakal'a devretti.

Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2019'dan beri İl Sağlık Müdürlüğü yapan Usta'nın görevini, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun tensipleriyle Topsakal'a devrettiği belirtildi.

Müdürlükte gerçekleştirilen devir teslim töreninde duygusal anlar yaşandığı ifade edilen açıklamada, Usta'nın görev süresi boyunca Trabzon'da sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, kendisine destek veren personellere de teşekkür etti.

Yeni İl Sağlık Müdürü Topsakal da göreve layık görülmekten dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmesi adına tüm ekip arkadaşlarıyla çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Usta ve Topsakal'a çiçek hediye edilen devir teslim töreninde, hastane başhekimleri ve sağlıkçılar da hazır bulundu.

Usta, İl Sağlık Müdürlüğü personelleriyle vedalaşarak, ayrıldı.

Öte yandan Topsakal, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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Yorumlar (1)

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