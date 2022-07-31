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Trabzon haber | Trabzon'da denizde köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı

Trabzon haber | Trabzon'da denizde köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı

Trabzon haberine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, denizdeyken köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, denizdeyken köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle ilçenin Darıca Mahallesi sahiline giden S.F.D. (9), serinlemek için denize girdi.

Bu sırada sahibi tarafından denize sokulan köpek, çocuğu bacağından ısırdı.

Durumu fark eden çevredekiler, S.F.D'yi köpekten kurtararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan olay anı, Akçaabat Yelken İhtisas Kulübü Derneğine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Dernek Başkanı Mehmet Ekici, AA muhabirine, derneklerine ait alanın halka da açık olduğunu belirterek, "Bir vatandaş köpeğini denize sokmaya çalışıyor. O anda yüzmek için orada olan çocuğu aniden ısırıyor. Hemen biz ve bazı vatandaşlar çocuğu kurtarmak için mücadele veriyoruz. 2-3 dakika uğraştıktan sonra çocuğu köpekten zor kurtardık. Ailesi de buradaydı ve büyük panik yaşandı. Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdik ve çocuğu hastaneye gönderdik." dedi.

AA / Derviş Altuntaş - Güncel

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