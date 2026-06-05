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Trabzon Emniyet Müdürü Loğoğlu'nun babasının cenazesi Osmaniye'de defnedildi

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Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nun 86 yaşında kalp krizi sonucu vefat eden babası Saim Loğoğlu, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazeye vali, kaymakam ve çok sayıda yetkili katıldı.

Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nun 86 yaşında vefat eden babası Saim Loğoğlu'nun cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yayla evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Loğoğlu için Kadirli Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi.

Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, burada taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından Loğoğlu'nun cenazesi, Oruçbey köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, emniyet yetkilileri, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat
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