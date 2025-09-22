Haberler

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde Ali Loğoğlu Dönemi Başladı

Güncelleme:
Trabzon Emniyet Müdürü olarak atanan Ali Loğoğlu, görevine başladı. Loğoğlu, il emniyet müdürlüğü binası önünde düzenlenen karşılama töreniyle görevi devraldı.

Törende Loğoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Murat Esertürk, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve görevli personel tarafından karşılandı.

Birim amirleriyle tanışan Loğoğlu, daha sonra Esertürk'ten görevi devraldı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
