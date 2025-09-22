Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde Ali Loğoğlu Dönemi Başladı
Trabzon Emniyet Müdürü olarak atanan Ali Loğoğlu, görevine başladı. Loğoğlu, il emniyet müdürlüğü binası önünde düzenlenen karşılama töreniyle görevi devraldı.
Trabzon Emniyet Müdürü atanan Ali Loğoğlu, görevine başladı.
Loğoğlu için İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde karşılama töreni düzenlendi.
Törende Loğoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Murat Esertürk, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve görevli personel tarafından karşılandı.
Birim amirleriyle tanışan Loğoğlu, daha sonra Esertürk'ten görevi devraldı.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel