İmam, caminin alt katını gençlik merkezine dönüştürdü

Trabzon'da bir imam, görevli olduğu caminin alt katını, çocukların ve gençlerin sosyal etkinliklerde bulunabileceği merkeze dönüştürdü.

Ortahisar ilçesindeki 1 No'lu Erdoğdu Merkez Camisi İmamı Fikret Uçar ile cami müezzinleri, caminin alt katında daha önce kullanılmayan bölüme cemaat ve cami derneğinin desteğiyle oyun alanları oluşturdu.

Çocukların ve cemaatin yoğunluğu dikkate alınarak haftanın beş günü hizmet vermeye başlayan gençlik merkezinin yanı sıra aynı yerde oluşturulan kütüphaneye gelenler, ikramlar eşliğinde kitap okuyup ders çalışabiliyor.

Uçar, AA muhabirine, amacının çocukları ve gençleri topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.

Caminin 1500 kişilik kapasitesinin bulunduğunu, uygulama sonrasında da herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Uçar, "Bu çocukların bir kısmı yarın emniyet müdürü, polis ve bizim gibi imam olacak farklı makamlara gelecekler. Bu çocukları sokaktan kurtarmamız lazım. Bu çocukları yanlış, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım, yolu da bu." diye konuştu.

"Caminin girişlerinde bir taahhüdümüz var"

Uçar, cami cemaatinden olumlu dönüşler aldıklarına değinerek, "Vatandaş, 'Benim çocuğum falan saat camide.' Çocuğunun ne yaptığını bilecek. O da bir güven verir. Çocukların devletiyle, geleceğiyle, milletiyle, insanlıkla alakalı bir gayesi, bir amacı, bir ülküsü ve ilkesinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz insanımızın anlayışlı olmasını arzu ediyoruz. Bu çocuklara bu masrafı yapmamızın, bu çalışmaların içerisine girmemizin asıl sebebi de bu. Camimizin üç girişi var. Caminin girişlerinde bir taahhüdümüz var. O taahhüdün bir tanesinde 'Bu camide çocukların dokunulmazlığı vardır' yazıyor."

Çocukların ilgisini artırmak için çeşitli düşüncelerinin olduğunu dile getiren Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalar devam ederse ki Allah'ın izniyle devam edecek, gençlik merkezimizde başka alanlar kurmak, hem de projeksiyon cihazıyla ücretsiz matematik, İngilizce, bilgisayar kursları vermeyi tasarlıyoruz. Buraya kum torbası ve güreş yapabilmeleri için güreş minderi kurma niyetimiz var."

Camideki gençlik merkezine gelen 14 yaşındaki Ali Kuzey Ofluoğlu ise LGS'ye hazırlandığını ve stres atmak için camideki oyun alanını kullandığını söyledi.

Oyun alanını beğendiğini aktaran Ofluoğlu, "Buraya ilk geldiğimde kardeşimle birlikte masa tenisi ve bilardo oynamıştık. Şimdi yine oynadık. Buradaki oyunlardan dolayı değil, caminin iç dizaynı da çok güzel. Yani namaz kılmak için de gelinebilir ki gelsinler zaten. Güzel bir ortam burası." dedi.