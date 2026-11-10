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Trabzon'daki Atatürk Köşkü'ne 88. yıl dolayısıyla ziyaretçi ilgisi yoğunlaştı

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Trabzon'daki Atatürk Köşkü'ne 88. yıl dolayısıyla ziyaretçi ilgisi yoğunlaştı
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Atatürk'ün üç kez konakladığı Trabzon'daki Atatürk Köşkü, ebediyete intikalinin 88. yılında yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların ziyaret ettiği köşk bugün ücretsiz gezilebiliyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı köşke, ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez konakladığı, Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki müzeyi öğrencileriyle birlikte ziyarete gelen Akçaabat Söğütlü İlkokulu öğretmenlerinden İlknur Mert, AA muhabirine, bu özel günde çocuklarla beraber bu duyguyu yaşayabilmek adına Atatürk Köşkü'ne geldiklerini söyledi.

Çocukların, köşkte tarihi duyguları yaşadığını belirten Mert, "Atatürk'ün burada yaşamış olduğunu hissetmeleri, onun burada yaşadığını düşünmeleri çocuklar için ayrı bir duyguydu. Atatürk'ün yaşadığı ortamda kendilerinin de bulunuyor, o havayı soluyor olmaları, onlar için güzel oldu, çok beğendiler. Tarih bilinci çok önemli bir şeydir. Bizim Atamıza ait bir şeye de önem ve değer verilmesi güzel bir şey." dedi.

Annesi ve öğretmenleriyle birlikte köşkü ziyarete gelen üçüncü sınıf öğrencisi Yaman Karaağaç ise "Çok iyi burası, iyi ki de Atatürk bize burayı emanet etti. Keşke Atatürk'ü görebilseydik." ifadesini kullandı.

Kentte özel bir kreşin öğretmeni Nida Erdoğan da çocukların Atatürk'ün izinden gitmeleri için çabaladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Çocukların da Atatürk'ün izinden gitmesini istiyoruz. Atatürk'ün bizim için yaptıklarını anlatıyoruz. Atatürk ölmüş olabilir ama bizim çocuklarımızın yüreklerinde yaşıyor."

Köşkü ziyarete gelen vatandaşlardan Tulin Abonoz, "Trabzon'da yaşıyoruz İzmir'den misafirlerimiz var, Atamızı ziyarete geldik. Gerçekten çok duygulandım 1,5 yaşında torunum var hatta onu da getirdim. Bu saygının devam etmesi için onu da yetiştiriyorum." diye konuştu.

Öte yandan ziyaretçiler, Atatürk Köşkü'nü bugün ücretsiz ziyaret edebiliyor.

Kaynak: AA
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