Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yomra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir pikap, yabancı plakalı bir tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı tır, Rize'den Trabzon istikametine ilerleyen B.M. idaresindeki 61 PE 377 plakalı pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen pikap, önünde seyir halinde olan 06 DUF 281 plakalı tıra çarptı.

Kazada, pikap sürücüsünün yanı sıra aynı araçtaki iki kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada kullanılamaz hale gelen pikap ile iki tır, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
İsrail'den Gazze'yi işgal etmek için hazırlık! Yedek asker sayısını 450 bine çıkaracaklar

İsrail'den işgal hazırlığı! Kararın onaylanması bekleniyor
Şampiyonluk kutlamalarından çıkarılan Coşkun Sabah Galatasaray'a sitem etti

Şampiyonluk kutlamasından çıkarılan ünlü isim Galatasaray'a sitem etti
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.