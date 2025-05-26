Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Yomra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir pikap, yabancı plakalı bir tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı tır, Rize'den Trabzon istikametine ilerleyen B.M. idaresindeki 61 PE 377 plakalı pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen pikap, önünde seyir halinde olan 06 DUF 281 plakalı tıra çarptı.
Kazada, pikap sürücüsünün yanı sıra aynı araçtaki iki kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada kullanılamaz hale gelen pikap ile iki tır, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel