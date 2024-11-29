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Trabzon'da Yıldızlı Mahallesi'nde İçme Suyu Hattı Çalışmaları Tamamlanıyor

Trabzon'da Yıldızlı Mahallesi'nde İçme Suyu Hattı Çalışmaları Tamamlanıyor
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yıldızlı Mahallesi'nde sona yaklaşan içme suyu hattı yenileme çalışmalarını inceledi. Eski hat 800'lük çelik borularla değiştirildi ve bölgenin içme suyu sorunu çözüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde son aşamaya gelen içme suyu hattı çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince Yıldızlı Mahallesi içme suyu ana isale hattı yenilendi.

Çalışmalarda, Samsun Yolu Caddesi'nde bulunan 500 metrelik eski hat, 800'lük çelik borularla değiştirilerek bölgenin içme suyu sorunu çözüm kavuşturuldu.

Açıklamada, Genç'in son etaba gelen çalışmaları incelediği vurgulanarak, şu ifadelerine yer verildi:

"Ana isale hattımızın ebat darlığı nedeniyle sürekli arızalar meydana geliyordu. Göreve geldiğimiz günden itibaren İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzle bu sorunu çözmek için irade gösterdik. Bugün de bu çözümü gerçekleştiriyoruz. Yıldızlı Mahallesi'ne hayırlı olsun. Yer altında yapılan çalışmalar, genellikle gözle görülmeyen ama büyük önem taşıyan çalışmalardır. İçme suyu, isale hatları ve kanalizasyon gibi altyapı işleri en zor işlerimizden biridir. Bu zorlu çalışmayı gece gündüz demeden yürüten, gayret gösteren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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